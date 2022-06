LPI-EF: Polizei sucht unbekannte Fußgänger

Erfurt (ots) - Diebe brachen von Sonntag auf Montag in eine Eisdiele in der Erfurter Altstadt ein. Allerdings wollten sie sich nicht mit einem köstlichen Eis abkühlen. Stattdessen hatten sie es auf Bargeld abgesehen. Die Einbrecher hebelten ein Fenster auf, um sich Zutritt in das Geschäft zu verschaffen. Aus dem Kassenbereich entwendeten sie einen niedrigen dreistelligen Geldbetrag. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (DS) ...

mehr