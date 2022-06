LPI-EF: Einbruch in Eisdiele

Erfurt (ots) - Eine Handtasche war für Diebe offenbar verlockend genug, um die Scheibe eines Pkw einzuschlagen und somit an die Tasche zu gelangen. Der Mercedes parkte am späten Nachmittag am Klostergang in Erfurt, wo es zu dem Diebstahl kam. In der Handtasche befanden sich über 2.000 Euro Bargeld. Am Auto entstand ca. 500 Euro Schaden. Um Diebstählen und den damit verbundenen unnötigen Ärger zu vermeiden, rät die ...

