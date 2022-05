LPI-EF: Trunkenheit im Verkehr

Erfurt (ots) - Samstagabend gegen 18:00 Uhr wurde durch einen bis dato noch unbekannten Täter in der Krämpfervorstadt eine Mülltonne in Brand gesetzt. Das hierbei entstandene Feuer griff auf 4 weitere Mülltonnen über, die ebenso gänzlich nieder brannten. Durch die hieraus resultierende Hitzeentwicklung wurde eine angrenzende Hauswand in Mitleidenschaft gezogen, so dass letztlich ein Gesamtschaden von etwa 5000,- EUR ...

