Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Unfall mit Verletzten und hohem Sachschaden

Oberhausen (ots)

Am 26.09.2021 gegen 11:00 Uhr ist es in Oberhausen zu einem Unfall mit Verletzten und hohem Sachschaden gekommen.

Ein Autofahrer (30) fuhr auf der Eichstraße in Richtung Schladstraße mit einem Mietfahrzeug entgegengesetzt der Einbahnstraße. Als Beifahrer befand sich ein Kleinkind (3) In seinem Fahrzeug. Als er die Beckerstraße überquerte, stieß er mit einem von rechts kommenden Fahrzeug zusammen. Mann und Kleinkind blieben unverletzt. Der Fahrer (42) des zweiten Fahrzeugs, sowie die Beifahrerin (39) wurden leicht verletzt und begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen über 35.000 Euro; beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Der Unfallfahrer gab an, er habe nicht gewusst, dass dort heute eine Einbahnstraße sei. Normalerweise, sei dort keine. Zudem gab er an, am Vortag Cannabis konsumiert zu haben, den Führerschein habe er verloren. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell