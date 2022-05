LPI-EF: Auto beschädigt

Erfurt (ots) - Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einer Autofahrerin kam es Mittwochmorgen kurz nach 07:00 Uhr in der Haarbergstraße. Dort überfuhr ein 19-jähriger Fahrradfahrer eine rote Fußgängerampel im Bereich der Straße Am Sibichen. Eine 68-jährige Dacia-Fahrerin konnte den Zusammenstoß mit dem jungen Mann nicht mehr verhindern und so kam es zur Kollision. Dabei wurde der Radfahrer am ...

