Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Täter nach sexuellen Belästigungen ermittelt

Erfurt (ots)

Privatpersonen berichteten in den letzten Tagen in den sozialen Netzwerken von Fällen sexueller Belästigungen in Erfurt. Die Polizei bestätigt mehrere Fälle, die sich in der vergangenen Woche zum Nachteil von Mädchen und jungen Frauen ereignet haben. Von der Erfurter Polizei wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Durch umfangreiche kriminalpolizeiliche Ermittlungen konnte der Täter bereits bekannt gemacht und polizeilichen Maßnahmen unterzogen werden. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell