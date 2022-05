LPI-EF: Platzverweis endet mit tätlichem Angriff

Landkreis Sömmerda (ots) - In der Nacht zu Samstag ist eine unbekannte Person in ein Sportlerheim in Schloßvippach eingebrochen. Der Täter hebelte ein Fenster auf und stahl aus dem Gebäude Bargeld, Schnaps und Zigaretten. Dabei richtete der Dieb ein Sachschaden von mehreren hundert Euro an. Als ob dies nicht schon genug gewesen wäre, schoss der Täter mit einer Kartoffelkanone auf dem Sportplatz herum. Entsprechende ...

