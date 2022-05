Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auto ausgebrannt

Erfurt (ots)

Polizei und Feuerwehr kamen am Samstag gegen 02:40 Uhr in Wallichen zum Einsatz. Ein Auto stand auf einem Gartengrundstück in Vollbrand. Durch die Flammen wurden auch mehrere Bäume und ein Gartentor beschädigt. Wie sich herausstellte, hatte eine unbekannte Person auf dem Grundstück ein Feuer gelegt. Der Schaden wird auf 5.500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell