Polizei Bielefeld

POL-BI: Wer hat dieses Motorrad gesehen?

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Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Babenhausen - Die Polizei wurde am Montag, 23.02.2026, über einen Motorraddiebstahl an der Babenhauser Straße informiert. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand liegt der Tatzeitraum zwischen dem 09.02.2026 und dem 23.02.2026. Es handelt sich um ein Motorrad des Herstellers Yamaha, Typ MT-09.

Der Eigentümer hatte das Motorrad auf dem Stellplatz eines Mehrfamilienhauses an der Babenhauser Straße, in Höhe Schröttinghauser Straße, geparkt.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Diebstahl oder zum Verbleib des Motorrads beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

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