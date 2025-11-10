Polizei Bielefeld

POL-BI: Angreifer und Zeugen zu Auseinandersetzung gesucht

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Ein 45-Jähriger aus Espelkamp ist am Sonntag, 09.11.2025, vor einem Gastronomiebetrieb an der Schlosshofstraße von einem Haupttäter und Mittätern verletzt worden. Die Polizei sucht nach den bislang unbekannten Angreifern.

Gegen 00:25 Uhr unterhielt sich der 45-Jährige mit seiner Begleiterin vor der Filiale einer Systemgaststätte an der Straße Wickenkamp. Er soll von einem jüngeren Mann angesprochen worden sein, mit dem er sich nicht unterhalten wollte.

Über diese Absage soll sich der Unbekannte aufgeregt und den 45-Jährigen angegriffen haben. Seine Begleiter sollen ihn unterstützt haben, wodurch der Ältere schließlich stürzte. Am Boden soll er gegen den Kopf getreten worden sein. Erst als andere Personen hinzukamen, entfernte sich die Kleingruppe.

Auch die Begleiterin des 45-Jährigen sei bei der Auseinandersetzung gestürzt. Sie blieb unverletzt, während er von Rettungssanitätern vor Ort behandelt wurde. Eine weitere medizinische Behandlung lehnte er ab, weswegen er bislang als leichtverletzt eingestuft wurde.

Der Polizei liegt die Beschreibung einer Person vor:

Der Haupttäter soll eine kleine Körpergröße besitzen. Er trug ein kariertes Hemd, einen Boxerschnitt und einen dunkelblonden oder hellbraunen Dreitagebart.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell