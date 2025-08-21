Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrraddiebe mit Fotos gesucht

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Sieker - Die Polizei Bielefeld bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach zwei Fahrraddieben, die von einer Überwachungskamera aufgezeichnet wurden.

Das Duo entwendete am Mittwoch, 22.01.2025, gegen 17:00 Uhr, ein Mountainbike der Marke Bulls, Typ Sharp Tail III, vor einer Bankfiliale an der Schweriner Straße.

Der Radfahrer, ein 55-jähriger Bielefelder, hatte das Mountainbike vor der Filiale abgestellt und begab sich in das Gebäude. Beim Geldabheben konnte er sehen, dass zwei Jugendliche das Fahrrad nahmen.

Es gelang ihm, einen der Jugendlichen festzuhalten und forderte ihn auf, das Fahrrad zurückzubringen. Sie seien ohnehin von der Kamera aufgezeichnet worden.

Dennoch flüchteten die Täter mit dem Fahrrad.

Fotos von den beiden Tatverdächtigen finden Sie auf dem Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/178123

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell