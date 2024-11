Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 241112 - 1098 Frankfurt

Hanau: Vermisstenmeldung - Wo ist Esin Kaplan?

Frankfurt (ots)

Wo ist Esin Kaplan? Das fragt die Kriminalpolizei in Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 24 Jahre alten Frau.

Die Vermisste ist 1,70 Meter groß, von schlanker Statur und hat dunkelbraune lange Haare. Die junge Frau trug zum Zeitpunkt ihres Verschwindens einen grauen Kapuzenpullover mit grünem Smiley, schwarze Leggings und schwarze Socken. Sie ist wahrscheinlich ohne Jacke und ohne Schuhe unterwegs. Frau Kaplan verließ am Sonntag (10. November 2024), gegen 14 Uhr, das Krankenhausgelände in der Julius-Leber-Straße in Hanau. Sie könnte sich in Frankfurt aufhalten, ist derzeit jedoch unbekannten Aufenthaltes.

Die Vermisste könnte sich in einem hilflosen Zustand befinden und ist daher dringend auf Hilfe angewiesen sein.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Esin Kaplan geben kann, wird gebeten, sich unter 06181 100-123 bei der Polizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Ein Bild der Vermissten ist in der Ursprungsmeldung beigefügt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südosthessen.

Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/5906668

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell