Polizei Bielefeld

POL-BI: Pkw gestohlen - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - An der Mühlenstraße ist in dem Zeitraum zwischen Freitag, 23.12.2022, und Donnerstag, 29.12.2022, ein VW Golf gestohlen worden.

Eine Anwohnerin hatte ihren braunen VW Golf Plus am vergangenen Freitag, gegen 16:00 Uhr, an der Mühlenstraße, in Nähe der Helmholtzstraße abgestellt. Das Auto stand am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung der Oststraße. Der Pkw stammt aus dem Baujahr 2013 und war in Bielefeld zugelassen.

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Kfz-Diebstahl oder dem Standort des gestohlenen Autos unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

