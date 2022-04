POL-BI: 22 Verstöße bei Geschwindigkeitsmessung

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Altenhagen - In Altenhagen ist zwischen Donnerstag, 21.04.2022, und Montag, 25.04.2022, ein Mercedes Sprinter gestohlen worden, der an einer Firma abgestellt war. Der Mercedes Transporter wurde am Donnerstag, 21.04.2022, gegen 16:00 Uhr durch einen Mitarbeiter in Nähe der Einmündung Düningshof und Tennenweg vor der Firma abgestellt. Am Montag, 25.04.2022, bemerkte ein Verantwortlicher ...

