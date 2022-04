Polizei Bielefeld

POL-BI: Kioskeinbrecher stiehlt Spirituosen und Zigaretten

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Kriminalbeamte der Polizei Bielefeld bitten um Hinweise zu einem Einbruch in einen Kiosk an der Wilhelmstraße in der Nacht auf Montag, 25.04.2022.

Der bisher unbekannte Täter hebelte gegen 02:30 Uhr eine Nebentür zum Kiosk auf, der sich an der Kreuzung zur Friedrich-Verleger-Straße befindet.

Im Inneren des Gebäudes nahm der Einbrecher mehrere Spirituosen, Zigarettenschachteln und Bargeld an sich. Anschließend flüchtete er über die aufgehebelte Tür in unbekannte Richtung.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell