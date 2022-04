Polizei Bielefeld

POL-BI: Firmentransporter gestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Altenhagen - In Altenhagen ist zwischen Donnerstag, 21.04.2022, und Montag, 25.04.2022, ein Mercedes Sprinter gestohlen worden, der an einer Firma abgestellt war.

Der Mercedes Transporter wurde am Donnerstag, 21.04.2022, gegen 16:00 Uhr durch einen Mitarbeiter in Nähe der Einmündung Düningshof und Tennenweg vor der Firma abgestellt. Am Montag, 25.04.2022, bemerkte ein Verantwortlicher der Firma, dass der Transporter nicht mehr am Abstellort stand. Der Mercedes Sprinter mit Firmenaufschrift hatte Bielefelder Kennzeichen und stammt aus dem Baujahr 2013.

Hinweise bitte unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell