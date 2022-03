POL-BI: Junger Räuber reißt Wertgegenstände aus der Hand

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - In der Nacht auf Mittwoch, 23.03.2022, stieg ein Unbekannter in eine Wohnung an der Stendaler Straße ein und stahl Kleidung sowie Elektronikartikel. Um 03:25 Uhr schlug ein Hund im Mehrfamilienhaus an der Stendaler Straße an. Daraufhin wurde ein Bewohner wach und entdeckte den Einbrecher im Hausflur. Mit einer Tasche in der Hand flüchtete dieser durch die Wohnungstür. Zuvor hatte sich der Täter über ein Fenster Zugang zur ...

