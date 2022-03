POL-BI: Angeblich unwissender Sprayer ertappt

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Sennestadt - In Sennestadt haben Unbekannte in der Nacht zu Samstag, 19.03.2022, einen beladenen Firmenwagen entwendet. Ein 47-jähriger Bielefelder erstattete am Samstagmorgen eine Anzeige, weil ihm sein Mercedes Sprinter zwischen Freitag, 18.03.2022, gegen 20:15 Uhr, und Samstagmorgen, gegen 07:30 Uhr, gestohlen wurde. Der weiße Kastenwagen war im Werraweg am Straßenrand abgestellt ...

