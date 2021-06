Polizei Bielefeld

POL-BI: Steinewerfer beschädigen Immobilienbüro

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Unbekannte verursachten in der Nacht zu Mittwoch, 16.06.2021, einen Schaden an der Verglasung eines Gebäudes an der Heeper Straße sowie an einem Lastendreirad.

Mehrere Zeugen hörten um 03:25 Uhr laute Knallgeräusche. Eine 19-jährige Bielefelderin verständigte die Polizei, nachdem sie gesehen hatte, dass drei dunkel gekleidete Personen von dem Haus an der Heeper Straße, zwischen der Flachsstraße und der Hubertstraße, über die Straße am Scherkamp in Richtung Parkanlage Stauteiche geflohen waren.

Die eintreffenden Beamten stellten vor Ort fest, dass mehrere Scheiben eingeworfen worden waren. Eine Scheibe der Haustür sowie zwei Schaufenster waren beschädigt worden.

Außerdem hatten es die Täter auf ein Showcar, ein Dreirad der Marke Piaggio, abgesehen. Auch hier beschädigten sie eine Seitenscheibe.

An der Hauswand rechts der Eingangstür wurde zudem ein Tag aufgesprüht.

Die drei Täter waren etwa 20 Jahre alt und trugen dunkle Kapuzenpullover.

Weitere Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Bielefeld unter der 0521-5450 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell