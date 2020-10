Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher auf Herrentoilette gestellt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Ein aufmerksamer Zeuge meldete am Donnerstag, 22.10.2020, einen Einbruch in eine Gaststätte an der Herforder Straße, woraufhin Polizeibeamte zwei Tatverdächtige festnahmen.

Der 33-jährige Bielefelder bemerkte gegen 01:00 Uhr, dass eine Scheibe an der Gaststätte eingeschlagen worden war und verständigte die Polizei.

Die eintreffenden Beamten durchsuchten die Lokalität und wurden in der Herrentoilette fündig. Dort hielten sich die zwei mutmaßlichen Täter, zwei 22- und 23-jährige Männer ohne festen Wohnsitz, versteckt.

Offensichtlich hatten sich die beiden Männer gewaltsam Zugang zur Gaststätte verschafft und anschließend zwei Geldspielautomaten aufgebrochen. Einen Teil des Kleingeldes hatten sie bereits in Plastiktüten verstaut.

Gegen den 23-Jährigen lag den Beamten ein Haftbefehl vor. Er war der Polizei wegen mehrerer Einbruchsdelikte bereits bekannt.

Den 22-Jährige nahmen die Polizisten ebenfalls in Gewahrsam, um eine Flucht zu verhindern. Auch er hatte in der Vergangenheit mehrere Einbrüche verübt.

Am Folgetag, Freitag, den 23.10.2020, wurden die beiden Männer einem Richter des Amtsgerichts vorgeführt. Sie treten nun die Untersuchungshaft an.

