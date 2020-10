Polizei Bielefeld

POL-BI: PKW-Einbrecher auf der Flucht gefasst

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Innenstadt-

Ein Täter stieg Samstagmorgen, 03.10.2020, in einen geparkten PKW an der Detmolder Straße ein. Ein Zeuge benachrichtigte die Polizei, die den Einbrecher festnahm.

Ein 19-Jähriger stieg gegen 06:00 Uhr in einen an der Detmolder Straße, nahe der Fröbelstraße, geparkten Wagen ein. Er durchwühlte das Fahrzeuginnere und verließ wenig später mit mehreren Gegenständen in den Händen den Tatort.

Ein Zeuge, der den PKW-Einbrecher beobachtet hatte, informierte sofort die Polizei und gab das Kennzeichen des geparkten Daihatsu durch.

Bei Eintreffen der ersten Streifenwagen sahen die Polizisten den 19-jährigen Täter mit seiner Beute zu Fuß die Detmolder Straße stadtauswärts gehen und nahmen ihn vorläufig fest. Der polizeibekannte, leicht angetrunkene Täter gestand die Tat. Die Beamten fanden bei Ihm gestohlene Kleidung, Parfüm und Alkohol sowie Betäubungsmittel und eine Stahlrute. Strafanzeigen wegen Diebstahl mit Waffen und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz sind eingeleitet.

