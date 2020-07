Polizei Bielefeld

POL-BI: Erneut Mülltonnenbrände - Zeugen versuchen zu helfen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Sieker - Ein Unbekannter hat am frühen Freitagmorgen, 10.07.2020, mehrere Mülltonnen im Bereich Sieker angezündet. Neben den Mülltonnen wurden zudem eine Hecke, eine Steinmauer und ein Auto durch die Flammen beschädigt. Die Ermittler der Kriminalpolizei halten einen Zusammenhang zu den Taten in der Nacht zu Sonntag, 05.07.2010 für möglich.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise und fragt, wer hat in der Zeit zwischen 03:20 Uhr und 04:20 Uhr etwas Auffälliges in den Straßen:

Auf dem Calvinenfelde, Ehlentruper Weg, Königsbrügge, Detmolder Straße und Lipper Hellweg

beobachtet?

Das erste Feuer legte ein Unbekannter gegen 03:21 Auf dem Calvinenfelde. In Nähe der Straße Im Siekerfelde brannte eine Papiertonne, die am Straßenrand stand.

In der Nachbarschaft zündete jemand gegen 03:25 Uhr drei Müllcontainer an. Die Container standen im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses am Ehlentruper Weg - unweit der Einmündung der Prießallee.

An der Einmündung Königsbrügge und Am Tempel brannten gegen 03:29 Uhr sechs Mülltonnen. Durch die Flammen wurde ein abgestellter Mercedes Pkw erheblich beschädigt. Ein 28-jähriger Zeuge hatte den Brand entdeckt und noch einige Mülltonnen aus der Gefahrenzone gezogen.

Der vierte Brandort lag an der Detmolder Straße, gegenüber der Einmündung der Wasserstraße. Gegen 03:56 Uhr nahm ein Autofahrer einen Feuerschein wahr. Er stoppte und zog einen brennenden Müllcontainer von der Fassade eines Hauses und von parkenden Pkw auf den Gehweg.

Gegen 03:59 Uhr brannten zwei Müllcontainer am Lipper Hellweg. In Nähe der Lonnerbachstraße setzten Streifenbeamte zunächst einen Feuerlöscher aus ihrem Streifenwagen ein, bevor die Feuerwehr mit ihren Möglichkeiten die Flammen erstickte. Das Feuer beschädigte hier eine Hecke und eine Steinmauer.

Ein weiterer Müllcontainer brannte gegen 04:19 Uhr am Ehlentruper Weg in Nähe der Einmündung Rußheider Weg. Die Flammen konnten schnell gelöscht werden, weil die Feuerwehr noch mit Einsatzfahrzeugen in der Nachbarschaft stand.

