POL-BI: Brennende Mülltonnen - Polizei sucht Täter und Zeugen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Unbekannte setzten in der Nacht zu Sonntag, 05.07.2020, mehrere Müllcontainer an der Leedsstraße, der Bleichstraße und der Teutoburger Straße in Brand. Bislang gibt es noch keine Hinweise auf den oder die Täter. Aufgrund der Uhrzeit und der örtliche Nähe der einzelnen Tatorte hält die Polizei einen Tatzusammenhang für nicht ausgeschlossen.

An der Leedsstraße löschten Feuerwehrmänner am Samstag, gegen 23:50 Uhr, einen Müllcontainer in einem Hinterhof. Dabei schmolz das Plastik auf einer Seite des Containers.

Gegen 00:50 standen fünf Müllcontainer an der Bleichstraße in Flammen. Die Behälter gehörten zum Carl-Severing-Berufskolleg.

Ein weiterer Brandort wurde der Feuerwehr gegen 00:56 Uhr an der Teutoburger Straße gemeldet. Die fünf brennenden Container standen in Höhe eines Parkhauszugangs des Städtischen Klinikums Mitte. Zudem beschädigten die Flammen Zaunelemente und Bäume.

Streifenbeamte trafen in Nähe der einzelnen Tatorte keine verdächtigen Personen mehr an. Die Polizisten nahmen Anzeigen zu den Sachbeschädigungen durch Feuer auf. Die Beamten des Kriminalkommissariats 1 haben die Ermittlungen zu den Bränden aufgenommen und bitten um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 11 / 0521/545-0

