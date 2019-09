Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizisten stellen Einbrecherduo

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Ein wachsamer Zeuge beobachtete in der Nacht auf Montag, den 16.09.2019, zwei Einbrecher an der Straße Kleine Howe und der Mühlenstraße und verständigte die Polizei.

Gegen Mitternacht fielen dem 52-jährigen Bielefelder zwei verdächtige Personen auf, die sich zunächst an der Straße Kleine Howe aufhielten. Die beiden Männer schauten sich mehrere Wohnhäuser an. Mehrfach verschwand einer der beiden in Hofeinfahrten und Grundstücken, während der andere augenscheinlich Schmiere stand. Von einem der Grundstücke kehrte der Mann mit einer gefüllten Einkaufstüte zurück, die zuvor keiner der beiden bei sich getragen hatte. Daraufhin folgte der 52-Jährige den Männern in sicherem Abstand und alarmierte die Polizei. An der Mühlenstraße machten die Einbrecher abermals Beute. Auch hier kehrte einer der Männer mit einer gefüllten Tüte zurück. Als die Polizeibeamten eintrafen, deutete der Bielefelder auf zwei Männer, die mit jeweils einer Tüte an der Mühlenstraße entlang gingen. Die Polizisten ließen sich den Inhalt der Tüten zeigen. Die Männer trugen Damenschuhe, Deko-Artikel, Spielzeug, eine Lampe und zwei Bohrmaschinen bei sich. Warum sie die Gegenstände bei sich hatten, konnten die Männer nicht plausibel erklären. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass gegen den 43-jährigen Bielefelder ein Haftbefehl vorlag. Ihn und seinen Komplizen, einen 42-jährigen Bielefelder, nahmen die Beamten vorläufig fest.

Die ersten Ermittlungen bestätigten den Verdacht des Zeugen. An den genannten Adressen gab es Hinweise auf Einbrüche. Einem Anwohner der Mühlenstraße fehlten neben einer Bohrmaschine auch diverse Spirituosenflaschen aus dem Keller. Auch an einem Haus an der Straße Kleine Howe waren Aufbruchspuren erkennbar.

