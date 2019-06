Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schuttertal - Radfahrer verletzt Mutter und Kind, Zeugen gesucht

Schuttertal (ots)

Nach einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einer Mutter mit Kind, sind die Beamten des Polizeireviers Lahr nun auf der Suche nach dem flüchtigen Verursacher und möglichen Zeugen. Gegen 13:35 Uhr befand sich die Fußgängerin in der Talstraße, auf dem Parkplatz einer dortigen Gaststätte, und hatte ihr kleines Kind auf dem Arm. Als sich der unbekannte Radfahrer näherte, versuchte die Frau noch auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß wegen der offenbar hohen Fahrgeschwindigkeit nicht mehr verhindern. Durch den Fahrradlenker getroffen stürzte die Frau zu Boden und verletzte sich leicht. Auch ihr Kind fiel aus einem Meter Höhe auf den Boden und verletzte sich am Kopf. Dessen ungerührt, setzte der Radler seine Fahrt fort. Von ihm ist nur bekannt, dass es sich um einen Mann mit einem älteren Fahrrad gehandelt haben soll. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem Radfahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07821 277-0 mit den Beamten des Polizeireviers Lahr in Verbindung zu setzen.

