Polizei Bielefeld

POL-BI: Straßenraub in Nähe des Siegfriedplatz

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Die Ermittler der Kriminalpolizei bitten um Hinweise zu einem Raubdelikt am Mittwoch, 05.06.2019. Von dem Tatort in der Friedrichstraße flüchtete der unbekannte Räuber mit seiner Beute in Richtung der Stapenhorststraße.

Nach der Tat meldete sich eine 30-jährige Bielefelderin als Opfer des Raubs bei der Polizei. Bei der Anzeigenaufnahme schilderte sie den Beamten, dass sie gegen 14:30 Uhr ihren Pkw an der Friedrichstraße, unweit der Kreuzung der Rolandstraße, abgestellt hatte. Als sie ihre Tochter im Auto abschnallte, sprach sie ein fremder Mann an.

Unvermittelt bedrohte der Unbekannte die Autofahrerin und forderte sie auf, ihre Wertsachen auszuhändigen. Seine Forderungen unterstrich er, indem er ein Messer hervorholte. Der Räuber sammelte ihr Handy - ein schwarzes iPhone 6, ihre schwarzen Kopfhörer, ihre Armbanduhr - eine schwarze SmartWatch / FitBit, Bargeld, EC- und Kreditkarten ein.

Bevor der Täter zügig in Richtung der Stapenhorststraße verschwand, nahm er noch die Kindertragehilfe an sich. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei rund um den Tatort führte nicht auf die Spur des Räubers.

Der Tatverdächtige wird beschrieben als:

Männlich, Mitte 30 Jahre alt, circa 180 cm groß mit einem eher ungepflegten Aussehen. Er trug einen schwarzen Kapuzenpulli mit einer eingenähten Bauchtasche, ein schwarzes Cappy und eine schwarze Sonnenbrille.

Hinweise bitte unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

