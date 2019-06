Polizei Bielefeld

POL-BI: Ungewöhnlicher Diebstahl an Wohnwagen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Jöllenbeck - Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag, 04.06.2019, in Jöllenbeck die Rückleuchten eines Wohnwagens gestohlen.

Der 48-jährige Bielefelder hatte seinen Wohnwagen am Montagabend am Örkenweg in Nähe der Einmündung der Vilsendorfer Straße abgestellt. In den Abendstunden war er immer wieder an seinem Wohnwagen der Marke Hobby "Exzellent 410SFE" tätig. Zuletzt sah seinen Anhänger gegen 02:00 Uhr.

Zwischen 02:00 Uhr und 06:00 Uhr tauchten die unbekannten Diebe am Örkenweg auf und demontierten beide Rückleuchten. Sie entkamen unerkannt mit ihrer Beute. Am Dienstagmorgen bemerkte die Ehefrau des 48-Jährigen, dass die Rückleuchten an dem Wohnwagen fehlten. Der Schaden wird auf 800 Euro geschätzt.

Hinweise bitte unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 12 / 0521/545-0

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Bultmann (CB), Tel. 0521/545-3195

Stefan Tiemann (ST), Tel. 0521/545-3222



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell