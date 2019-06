Polizei Bielefeld

POL-BI: Gestürzter Radfahrer entfernt sich nach Kollision mit Pkw

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Brackwede - Die Beamten des Verkehrskommissariats 1 ermitteln zu einem Unfall, der sich am Montag, 03.06.2019, in Brackwede ereignete. Unmittelbar nach dem Zusammenstoß mit einem Mercedes halfen Bekannte einem gestürzten Fahrradfahrer. Mit ihnen verschwand der Schüler auf einem Fußweg in Richtung der Marktschule. Bislang ist die Identität des Jugendlichen ungeklärt und ob er sich bei dem Unfall verletzte. An dem Pkw entstand ein deutlich sichtbarer Sachschaden im Frontbereich in Höhe von 2.500 Euro.

Gegen 13:00 Uhr war ein 83-jähriger Bielefelder mit seinem Mercedes E Klasse auf der Senner Straße in Richtung Berliner Straße unterwegs. Er war in Begleitung einer 80-jährigen Beifahrerin. Als sich der Mercedes der Einmündung der Erfurter Straße näherte, fuhr der jugendliche Radfahrer von rechts auf die Senner Straße, obwohl er nach den Regeln der Verkehrszeichen hätte warten müssen.

Trotz eines Bremsmanövers des 83-Jährigen, stießen der Pkw und der Radfahrer zusammen. Der Jugendliche stürzte auf die Fahrbahn. Direkt im Anschluss halfen etwa fünf bis sechs Jugendliche - darunter Mädchen und Jungen - dem Verunglückten aufzustehen. Der beteiligte Radfahrer verschwand mit der Gruppe und trug dabei sein schwarzes Fahrrad.

Der 83-Jährige und seine Beifahrerin berichteten einem Streifenteam, dass sich die Jugendlichen in Richtung der Marktschule entfernten. Im Bereich der Schule trafen die Polizisten weder auf den beteiligten Radfahrer noch auf seine Helfer. Bei der Unfallaufnahme stellten sie Teile des Fahrrades sicher.

Die Beschreibung des Jugendlichen:

Männlich, zwischen 14 und 16 Jahre alt, zwischen 165 und 175 cm groß und mit stämmiger Figur. Er trug eine dunkle Hose und ein weißes T-Shirt. Vom Erscheinungsbild her wirkte er südländisch.

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

