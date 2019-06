Polizei Bielefeld

POL-BI: Streifenbeamte stellen 17-Jährigen nach Verfolgungsfahrt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Senne - Polizisten hielten am Mittwoch, den 05.06.2019, einen 17-jährigen Bielefelder an, der ohne Fahrerlaubnis, und scheinbar alkoholisiert und unter Drogeneinfluss mit einem gestohlenen Kfz-Kennzeichen unterwegs war.

Die Beamten wurden gegen 05:00 Uhr am Morgen auf der Straße am Waldbad auf den jungen Fahrer aufmerksam. Sie machten dem Bielefelder in einem Renault Twingo deutlich, dass er anhalten sollte.

Zunächst schien der Jugendliche der Aufforderung nachzukommen. Dann fuhr er jedoch mit durchdrehenden Reifen erneut an und floh mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Windelsbleicher Straße. Der Streifenwagen nahm mit Blaulicht und Martinshorn die Verfolgung auf.

Die Fahrt setzte sich quer durch den Stadtteil Senne weiter fort. Dabei forderten die Beamten den Bielefelder mehrfach auf anzuhalten. Auf dem Diskusweg kam er schließlich der Aufforderung nach.

Bei der Kontrolle des Fahrzeugs stellten die Polizisten fest, dass es sich bei dem Fahrer um einen 17-Jährigen handelte, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Am Fahrzeug hatte der Jugendliche ein gestohlenes Kfz-Kennzeichen angebracht und im Fahrzeug entdeckten die Beamten einen Crusher mit Marihuanaresten.

Da der Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen zeigte, veranlassten die Beamten eine Blutprobe. Sie hatten den Verdacht, dass der Jugendliche sowohl alkoholisiert als auch unter Drogeneinfluss gefahren war.

Da unklar war, wem der Renault Twingo gehörte, stellten ihn die Beamten sicher. Der 17-Jährigen wurde angezeigt, wegen Diebstahls, des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis.

