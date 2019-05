Polizei Bielefeld

POL-BI: Motorradfahrer nach Kollision mit PKW am Unfallort verstorben

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld Senne - Bei einer Kollision zwischen einem PKW und einem Motorrad wurde ein Kradfahrer am Mittwochnachmittag, 29.05.2019, so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Nach den bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte gegen 13.40 Uhr ein PKW-Fahrer vom Senner Hellweg, in Fahrtrichtung Lämershagener Straße, kurz vor der Württemberger Allee, nach links in eine Zufahrt abzubiegen. Dabei wurde der Vorrang eines entgegenkommenden Motorradfahrers, der den Senner Hellweg in Richtung Tunnelstraße befuhr, missachtet. Es kam zur Kollision, bei der der 65-jährige Bielefelder schwerstverletzt wurde. Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Der Motorradfahrer erlag an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt. Motorrad und PKW wurden sichergestellt. Ein Sachverständiger wurde beauftragt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Senner Hellweg im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Bultmann (CB), Tel. 0521/545-3195

Stefan Tiemann (ST), Tel. 0521/545-3222



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell