POL-K: 240131-1-K/SU Fahrzeuge überschlagen sich bei Auffahrunfall

Köln (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag (29. Januar) in Köln-Vingst ist ein Radfahrer (65) schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den 65-jährigen Kölner mit Kopfverletzungen in eine Klinik. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 65-Jährige gegen 15.45 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Kuthstraße in Richtung Vingster Ring unterwegs gewesen ...

mehr