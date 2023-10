Polizei Köln

POL-K: 231023-1-K "Klopf klopf, Ihr Handwerker ist da" - Polizei und Stadt Köln warnen auf Brötchentüten vor falschen Handwerkern

Köln (ots)

Ab dem 30. Oktober erhalten Kölnerinnen und Kölner ihre Backwaren in Brötchentüten mit dem Hinweis "Vorsicht - Falsche Handwerker an der Tür". Damit warnen Polizei und Stadt Köln vor einer weit verbreiteten Betrugsmasche und geben zugleich vier einfache Verhaltenstipps an die Hand. Die 300.000 Brötchentüten werden in 97 Bäckereifilialen und 20 Fleischerfachgeschäften Kölns ausgegeben.

Zum Medientermin mit dem Beigeordneten für Soziales, Gesundheit und Wohnen Dr. Harald Rau und Experten der Kriminalprävention laden Stadt und Polizei Köln ein am:

Montag, 30. Oktober 2023, 11 Uhr,

Bäckerei Adolphs, Rüdellstraße 1, 50737 Köln.

Die Aktion des Kriminalpräventiven Rates der Stadt Köln soll Bürgerinnen und Bürger vor perfiden Betrügern schützen, die an der Haustür klingeln, sich als Handwerker ausgeben und es auf ihre Habseligkeiten und Ersparnisse abgesehen haben. Neben Brötchentüten wird die Karikatur mit der Warnbotschaft unter anderem auch auf Infoscreens im Wartebereich der U-Bahnen und Plakaten in den Verkaufsstellen im Kölner Stadtgebiet zu sehen sein.

Weiterführende Informationen zum Thema auf www.stadt-koeln.de/falsche-handwerker. (kw/kk)

