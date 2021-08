Polizei Köln

POL-K: 210827-7-K Tumult und versuchte Gefangenenbefreiung auf der Zülpicher Straße

Köln (ots)

Polizisten der Innenstadtwache haben in der Nacht zu Freitag (27. August) einen Tumult auf der Zülpicher Straße beendet, an dem mehr als 10 Personen beteiligt gewesen sein sollen. Sie nahmen einen 23 Jahre alten Mann fest, der nach der Schlägerei einen Kontrahenten aus dem Griff der Polizei befreien wollte. Polizisten setzten Pfefferspray ein und brachten zwei 21 und 22 Jahre alte alkoholisierten Beteiligte (je 1,5 Promille) zur Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam. Der vierte an der Schlägerei beteiligte Randalierer (20) kam mit Augenreizungen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

Eine Zeugin hatte gegen 2 Uhr die Polizei alarmiert, als die Männer vor einen Imbiss auf der Zülpicher Straße aufeinander einschlugen und mit Flaschen aufeinander warfen. (al/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell