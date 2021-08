Polizei Köln

POL-K: 210827-6-K Wahlplakate abgerissen - Festnahme und Haftrichtertermin

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Die Polizei Köln hat am Donnerstagnachmittag (26. August) am innerstädtischen Ebertplatz einen 49-Jährigen nach Zeugenhinweisen festgenommen, nachdem er dort und im Ortsteil Nippes Wahlplakate verschiedener Parteien abgerissen und zu Boden geworfen hatte. Der kriminalpolizeiliche Staatsschutz ermittelt nun wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung gegen den Wohnsitzlosen. Die Staatsanwaltschaft Köln beabsichtigt, den bereits mehrfach Vorbestraften heute (27. August) einem Haftrichter vorzuführen.

Erstmals gegen 8.50 Uhr hatte ein aufmerksamer Zeuge (46) die Polizei vom Ebertplatz aus alarmiert, nachdem der später Festgenommene dort Plakate entfernt hatte. Eine Streifenwagenbesatzung traf den Verdächtigen an der Ecke Sudermanstraße auf einem Geländer an, wo er dabei war, Plakate von Laternenmasten zu reißen. Nach seiner Identitätsfeststellung auf der Polizeiwache fertigten die Beamten eine Strafanzeige und erteilten dem 49-Jährigen einen Platzverweis für diese Örtlichkeit. Gegen 13 Uhr wählten weitere Zeugen den Notruf, nachdem der augenscheinlich Unbelehrbare im Verlauf der Neusser Straße in Nippes wiederum Wahlplakate abgerissen hatte. Auch dort erteilten ihm eingesetzte Polizisten einen Platzverweis. Kurz nach 15 Uhr erkannten Mitarbeiter der Videoleitstelle den Verdächtigen, als er sich wiederum am Ebertplatz austobte. (cg/de)

