Polizei Köln

POL-K: 210802-4-K Fahndung nach Verdacht eines Sexualdelikts

Köln (ots)

Nach einem mutmaßlichen Sexualdelikt am frühen Sonntagmorgen (1. August) in Köln-Westhoven fahndet die Polizei Köln nach einem etwa 25 Jahre alten Mann mit kurzen blonden Haaren, hellblauen Augen und einer auffälligen Gangart. Er soll etwa 1,80 Meter groß und schlank sein und ein dunkles T-Shirt, eine lockere Hose und schwarze Schuhe getragen haben. Ersten Ermittlungen zufolge wird der Mann verdächtigt, sich gegen kurz vor 5 Uhr auf der Oberstraße einer 19-Jährigen genähert und sie zu Boden gestoßen zu haben. Geistesgegenwärtig soll sie dem Angreifer in die linke Hand gebissen und sehr laut um Hilfe gerufen haben, weshalb er vermutlich von ihr abließ und über die Oberstraße in unbekannte Richtung flüchtete.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 12 bitten um Hinweise, zu dem möglicherweise verletzten Mann, unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (jk/rr)

