Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auto wird auf Parkplatz beschädigt

Preußisch OldendorfPreußisch Oldendorf (ots)

Ein grauer Audi A3 wurde von einem bisher Unbekannten am Donnerstagnachmittag auf dem Edeka-Parkplatz in der Friedhofstraße beschädigt. Der Wagen war ab 16.30 Uhr für rund 20 Minuten auf dem Gelände abgestellt. Später bemerkte der Wagenbesitzer, dass das Auto an der vorderen linken Seite beschädigt war.

Hinweise bitte unter der Telefonnummer (0571) 8866-0 an das Verkehrskommissariat in Bad Oeynhausen.

