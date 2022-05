FW Xanten: Schwelbrand in Marienbaum

Xanten (ots) - Sonntag, 24.04.2022, 06:02 Uhr - Mit der Meldung "Person in verschlossener Wohnung" wurde die Drehleiter vom Löschzug Xanten-Mitte, sowie der Löschzug Xanten-Nord am frühen Sonntagmorgen alarmiert. An der Kalkarer Straße in Marienbaum war eine Person aufgrund eines medizinischen Notfalls nicht mehr in der Lage die Wohnungstüre eigenständig für den ebenfalls alarmierten Rettungsdienst zu öffnen. Die ...

mehr