POL-E: Essen: Hinweise zu unbekanntem Zigarettendieb gesucht - FOTOFAHNDUNG

Essen (ots)

45276 E-Steele: Am Montagabend des 18. Oktober gab ein unbekannter Mann gegen 21 Uhr in einem Kiosk am Steeler Platz vor, mehrere Zigarettenstangen kaufen zu wollen. Der Unbekannte lenkte die Verkäuferin gezielt ab, steckte in einem unbemerkten Moment zwei Stangen Zigaretten unter seine Jacke und entfernte sich aus dem Kiosk.

Die Überwachungskameras des Geschäfts haben den Unbekannten bei seiner Tat aufgezeichnet. Die Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - 30 - 55 Jahre alt - kräftige Statur - schwarze Mütze - gelb-schwarze Jacke - kariertes Hemd - dunkelblaue Jeanshose - dunkle Turnschuhe - weiße FFP2-Maske

Die Fotos des Gesuchten können Sie unter folgendem Link abrufen: https://polizei.nrw/fahndung/72701

Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden./Wrk

