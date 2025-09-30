Hauptzollamt Ulm

HZA-UL: Opel-Rennkarosserie aus der Schweiz nachverzollt

Neuravensburg/LK Ravensburg (ots)

Eine Streife des Lindauer Zolls hat am vergangenen Samstag auf der Autobahn 96 bei Neuravensburg die Rohkarosserie eines Opel Kadetts 1200 S aus der Schweiz nachverzollt. Die Karosse mit Überrollbügel war auf einen Anhänger geladen und sollte in Deutschland neue Achsen bekommen um danach in der Schweiz weiter zum Rennsportwagen ausgebaut zu werden.

Die nötigen Zollpapiere hatte der 54-jährige Fahrer des Gespanns nicht, woraufhin die Zöllner rund 480 Euro Einfuhrabgaben und Strafe kassierten. Danach konnte er seine Fahrt fortsetzen.

