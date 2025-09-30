PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Hauptzollamt Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Hauptzollamt Ulm

HZA-UL: Opel-Rennkarosserie aus der Schweiz nachverzollt

HZA-UL: Opel-Rennkarosserie aus der Schweiz nachverzollt
  • Bild-Infos
  • Download

Neuravensburg/LK Ravensburg (ots)

Eine Streife des Lindauer Zolls hat am vergangenen Samstag auf der Autobahn 96 bei Neuravensburg die Rohkarosserie eines Opel Kadetts 1200 S aus der Schweiz nachverzollt. Die Karosse mit Überrollbügel war auf einen Anhänger geladen und sollte in Deutschland neue Achsen bekommen um danach in der Schweiz weiter zum Rennsportwagen ausgebaut zu werden.

Die nötigen Zollpapiere hatte der 54-jährige Fahrer des Gespanns nicht, woraufhin die Zöllner rund 480 Euro Einfuhrabgaben und Strafe kassierten. Danach konnte er seine Fahrt fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Ulm
Pressesprecher
Hagen Kohlmann
Telefon: 0731-9648-10009
E-Mail: presse.hza-ulm@zoll.bund.de
www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Hauptzollamt Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Hauptzollamt Ulm
Weitere Meldungen: Hauptzollamt Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren