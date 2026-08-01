Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Zoll stellt rund 30 Kilogramm Marihuana bei der Einreisekontrolle sicher

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Lörrach (ots)

Kontrolleinheiten des Hauptzollamts Lörrach haben Ende Juni bei einer Einreisekontrolle am Zollamt Weil am Rhein-Otterbach rund 30 Kilogramm Marihuana sichergestellt. Ein 29-jähriger britischer Staatsangehöriger geriet bei einer Routinekontrolle ins Visier der Zöllnerinnen und Zöllner. Er gab an, er sei auf dem Weg von Genf zum Flughafen Frankfurt am Main, um nach Großbritannien zurückzufliegen. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs nahmen die Beamtinnen und Beamten einen starken Marihuanageruch wahr. Ein hinzugezogener Rauschgiftspürhund bestätigte den Verdacht. In zwei Koffern entdeckten die Beamten mehrere vakuumverpackte Päckchen mit insgesamt rund 30 Kilogramm Marihuana. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lörrach wurde gegen den Tatverdächtigen durch den Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Lörrach ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Er befindet sich seither in Untersuchungshaft. Das Zollfahndungsamt Stuttgart, Dienstsitz Freiburg, übernahm die weiteren Ermittlungen.

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