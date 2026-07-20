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Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Verkehrsunfall mit Verletzten wegen missachteter Vorfahrt

A4 Höhe Erfurt (ots)

Am Samstag, dem 18.07.2026, kam es gegen 15:10 Uhr im Kreuzungsbereich der Anschlussstelle Erfurt-West / L3004 zu einem Verkehrsunfall mit 5 verletzten Personen, darunter 2 Kinder.

Der Fahrzeugführer eines Pkw Audi befuhr die BAB 4 in Fahrtrichtung Dresden und fuhr an der Anschlussstelle Erfurt-West ab. An der folgenden Kreuzung zur L3004 hatte der Fahrzeugführer die Absicht nach links abzubiegen, jedoch befand sich die Lichtzeichenanlage an der Kreuzung nicht in Betrieb. Der Fahrer des Audi beachtete jedoch das vorfahrtsregelnde Verkehrszeichen an der Kreuzung nicht. So kam es zu einem Verkehrsunfall mit dem, von links kommenden und vorfahrtsberechtigten, Fahrzeuggespann Pkw VW und Wohnanhänger. Beide Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich und waren nicht mehr fahrbereit. Zudem wurden der Fahrer, die Beifahrerin und die 2 Kinder des VWs mit Wohnanhänger sowie der Fahrer des Audi bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Gesamtschaden beträgt circa 40.000 EUR.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
David Clarke Arias
Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
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Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

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