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Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: "Wir sind der ZOLL"

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Lörrach.Freiburg.Offenburg (ots)

Aktionstag des Hauptzollamts Lörrach am 17. Juli 2026 auf dem Lörracher Marktplatz

Der Zoll wird besonders im Dreiländereck fast ausschließlich als Sicherheitsbehörde mit Kontrollaufgaben an der Grenze gesehen - eine wichtige Aufgabe. Dass Zöllnerinnen und Zöllner aber zusätzlich in ganz anderen Tätigkeitsfeldern unterwegs sind, zeigt das Hauptzollamt Lörrach im Rahmen eines Aktionstags am 17. Juli 2027 in der Zeit von 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr auf dem Marktplatz in Lörrach. An verschiedenen Infoständen stellen Zöllnerinnen und Zöllner vor, welche Aufgaben ihren Arbeitsalltag prägen - etwa in der Warenabfertigung am Grenzzollamt, bei der Steueraufsicht oder bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Natürlich werden auch die Aufgaben der Kontrollbeamtinnen und -beamten mit Unterstützung von Zollhunden Thema sein und das Verhalten in eskalierende Situationen gezeigt. Ein Team zur Beantwortung von Fragen rund um Ausbildung und Studium wird ebenfalls bereit stehen. Für die Unterhaltung von Kindern ist gesorgt und wer möchte, kann sich einer kleinen sportlichen Challenge stellen. "Der 24. Oktober 1950 gilt als Gründungsdatum des Zolls in der Bundesrepublik Deutschland. Im 75. Jubiläumsjahr finden bundesweit viele solcher Aktionstage statt, um Bürgerinnen und Bürgern die Bandbreite der Aufgaben des Zolls und deren Sinnhaftigkeit nahezubringen", so Matthias Heuser, Leiter des Hauptzollamts Lörrach und Chef von rund 1.000 Bediensteten, welche ihre Aufgaben von der Schweizer Grenze bis in die Ortenau wahrnehmen. Er hofft auf viele interessierte große und kleine Besucherinnen und Besucher.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Lörrach
Pressesprecherin
Antje Bendel
Telefon: 07621 941-1200
E-Mail: presse.hza-loerrach@zoll.bund.de
www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Lörrach, übermittelt durch news aktuell

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