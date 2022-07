HZA-LÖ: Gewerbliche Einfuhr umgangen

Lörrach. Weil am Rhein (ots) - Er habe nichts anzumelden, gab ein 24-jähriger Reisender mit Wohnsitz in Mittelfranken am 16. Juni gegenüber einem Kontrollteam des Hauptzollamts Lörrach am Grenzübergang Weil am Rhein-Autobahn bei seiner Einreise aus der Schweiz an. Auch die Wiederholung der Frage verneinte der Mann. Die Beamten entschlossen sich zu einer Fahrzeugkontrolle auf dem Seitenstreifen und fanden eingeklemmt ...

mehr