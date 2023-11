Hauptzollamt Landshut

HZA-LA: Gemeinsame Kontrolle in Shisha-Bars

Beschäftigte des Hauptzollamts Landshut stellen Verstöße fest

Bild-Infos

Download

Landshut (ots)

Bei einer Kontrolle von Shisha-Bars im Bezirk des Hauptzollamts Landshut stellten Kontrollbeamte des Hauptzollamts Landshut, unterstützt durch das Ordnungsamt des Landratsamts Straubing und der Polizeiinspektion Straubing, vor Kurzem über 42 Kilogramm Wasserpfeifentabak sicher. 30 Kilogramm davon waren abgefüllt in haushaltsübliche Plastikbehälter ohne deutsche Steuerzeichen. "Es ist nicht erlaubt Wasserpfeifentabak in andere Behältnisse umzufüllen. Nur Kleinverkaufspackungen mit bis zu 25 Gramm und unbeschädigtem deutschen Steuerzeichen dürfen an die Endkundinnen und die Endkunden abgegeben werden," so Elvira Enders-Beetschen, Pressesprecherin des Hauptzollamts Landshut. Bei dem vorgefundenen Wasserpfeifentabak mit deutschem Steuerzeichen handelt es sich um Packungen, die zum portionsweisen Verkauf geöffnet worden waren. Aus einer Kleinverkaufspackungen heraus dürfen nicht mehrere Wasserpfeifen befüllt werden. In allen Fällen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren sowohl im Ordnungswidrigkeiten- als auch im Straftatenbereich gegen die Barbetreiber eingeleitet.

Original-Content von: Hauptzollamt Landshut, übermittelt durch news aktuell