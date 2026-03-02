HZA-MS: Hauptzollamt Münster begrüßt Nachwuchskräfte Hauptzollamtsleiter Tobias Schreiber vereidigt sieben neue Anwärterinnen und Anwärter

Hauptzollamt Münster

Hauptzollamt Münster begrüßt Nachwuchskräfte Hauptzollamtsleiter Tobias Schreiber vereidigt sieben neue Anwärterinnen und Anwärter

Über 400 junge Menschen haben zum 01. März 2026 ihr duales Studium im gehobenen Dienst der Zollverwaltung begonnen, sieben davon beim Hauptzollamt Münster. Feierlich vereidigt wurden sie nun durch den Leiter des Hauptzollamtes Münster, Tobias Schreiber.

Schreiber betonte hierbei besonders das Selbstverständnis der Verwaltung, in Zeiten gesellschaftspolitischer Extreme Verantwortung für die Gesellschaft zu übernehmen. "Mit Ihrer Verbeamtung zeigen Sie, dass Sie bereit sind, für Recht und Gesetz einzustehen und sich zu unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung zu bekennen", führte der Leiter des Hauptzollamtes weiter aus.

Die Berufseinsteiger absolvieren ein dreijähriges Studium im gehobenen Dienst entweder mit dem Schwerpunkt Zoll oder Verwaltungsinformatik. Letzteres ist ebenfalls zum 01. März 2026 gestartet. Theorie und Praxis wechseln sich in beiden Studiengängen ab und bauen aufeinander auf. Die fachtheoretischen Teile werden jeweils an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung in Münster absolviert. Die Praxisphasen verbringen die Nachwuchskräfte in verschiedenen Bereichen des Ausbildungshauptzollamts, bei nahe gelegenen Zollämtern und Zollfahndungsämtern sowie in geeigneten Bereichen der Generalzolldirektion.

Nach Abschluss des dualen Studiums erwartet die jungen Zöllnerinnen und Zöllner eine Verwendung in den unterschiedlichsten Aufgabenbereichen des Zolls. Das Spektrum reicht von Sachbearbeitung bis Spezialeinheit sowie von Finanzkontrolle Schwarzarbeit bis Zollfahndung. Die Verwaltungsinformatikerinnen und Verwaltungsinformatiker kommen vorzugsweise im Bereich der Digitalen Forensik, im Bereich der Digitalisierung der Zollverwaltung und diverser Projektarbeiten oder bei der Betreuung von Datenbanken zum Einsatz.

Mit der Einstellung beim Zoll erhalten die Studierenden nicht nur ein fachlich hochwertiges Studium, sondern auch einen sicheren Arbeitsplatz mit vielen spannenden und abwechslungsreichen Tätigkeiten, mit denen sie u.a. für Steuereinnahmen, Verbraucherschutz, die Sicherung von Arbeitsplätzen und die Digitalisierung der Verwaltung in Deutschland sorgen.

"Es erwartet Sie nicht nur eine sichere Berufswahl, sondern eine attraktive und spannende Tätigkeit. Nutzen Sie also die Vielseitigkeit des Zolls mit seinen abwechslungsreichen Aufgabengebieten", motivierte Schreiber zum Ende hin noch einmal die neuen Kolleginnen und Kollegen.

Auch in den kommenden Jahren wird der Zoll verstärkt Ausbildungs- und Studienplätze für eine sichere Zukunft in einer großen Bundesverwaltung anbieten.

Für eine Einstellung zum 01. März 2027 können sich Interessierte noch bis zum 15. April 2026 beim Hauptzollamt Münster (gehobener Zolldienst) oder bei der Generalzolldirektion (Verwaltungsinformatik) bewerben.

Ausführliche Informationen zu Bewerbung, Einstellung, Ausbildung und Studium beim Zoll finden sich unter www.zoll-karriere.de oder www.zoll.de ("Karriere").

Ansprechpartner für das Studium gehobener Dienst Zoll: Hauptzollamt Münster Frau Caroline Schädlich Telefon: 0251 4814 1053 E-Mail: Bewerbung.hza-muenster@zoll.bund.de www.zoll-karriere.de

Ansprechpartner für das Studium Verwaltungsinformatik beim Zoll: Generalzolldirektion Direktion I Dienstort Münster Telefon: 0228 303 14364 E-Mail: Bewerbungen-VIT@zoll.bund.de www.zoll-karriere.de

