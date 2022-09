Hauptzollamt Münster

HZA-MS: Mit voller Kraft voraus in den Berufsalltag - Ausbildungsstart für die neuen Kaufleute für Büromanagement am Hauptzollamt Münster

Einführungswoche beginnt mit Teambuildingaktion auf dem Aasee

Münster (ots)

Insgesamt sechs junge Menschen starteten zum 01. September 2022 ihre dreijährige Ausbildung als Kauffrau und Kaufmann für Büromanagement beim Hauptzollamt Münster und waren direkt als Team erfolgreich. Auf dem Aasee in Münster lernten sie sich kennen und sammelten knapp 43 kg Müll.

Im Rahmen eines Einführungspraktikums, das die Ausbildungsleitung erarbeitet hatte, stand neben theoretischen Schulungen auch eine Teambuildingaktion auf dem Aasee an. Gemeinsam mit einer engagierten Gruppe von Jugendlichen, die seinerzeit das "Aasee-Projekt" gründeten, fischten die Auszubildenden auf Tretbooten Müll aus dem See. "Dass wir uns untereinander bei so einer coolen Umweltschutz-Aktion kennenlernen und dabei was Gutes tun, ist echt ein klasse Einstieg in die Ausbildung", berichtet einer der Auszubildenden.

Ausgerüstet mit Greifern, Müllsäcken und Handschuhen sammelten die Auszubildenden neben einer großen Anzahl von (Bier)flaschen, Plastikverpackungen und Dosen auch einen kompletten Bierkasten.

Im Anschluss gab es für alle Auszubildenden ein Eis, spendiert durch das Aasee-Projekt. "Das hatten sie sich nach der Aktion auch redlich verdient ", äußerte sich Paul Eichelmann, Ausbildungsleiter des Hauptzollamtes Münster.

Zusatzinformation zum Aasee-Projekt:

Das Aasee-Projekt wurde im Frühjahr 2022 von anfangs zehn Jugendlichen ins Leben gerufen, die zu Müllsammelaktionen am Aasee aufrufen. Ziel des Projekts ist es, aktiv für die Reinigung des Aasees zu sorgen und damit das Stadtbild zu verschönern, aber auch junge Menschen zu motivieren, etwas Sinnvolles zum Umweltschutz beizutragen.

Zusatzinformation zu Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz: Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz als Kauffrau oder Kaufmann für Büromanagement mit Ausbildungsstart 01.09.2023 nimmt das Hauptzollamt Münster derzeit entgegen, nähere Informationen hierzu finden Sie unter folgendem Link:

https://www.zoll.de/DE/Karriere/Ausbildung-Studium/Bueromanagement/Einstellungsvoraussetzungen/einstellungsvoraussetzungen_node.html

