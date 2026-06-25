Hauptzollamt Erfurt

HZA-EF: Wir sind der Zoll in Erfurt

Die Zollschule öffnet am kommenden Samstag ihre Türen

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Erfurt (ots)

Zum 75-jährigen Jubiläum des Zolls in der Bundesrepublik Deutschland öffnet die Zollschule Erfurt am 27. Juni 2026 unter dem Motto "Wir sind der Zoll" ihre Türen. Ob Groß oder Klein: Alle sind herzlich eingeladen, den Zoll kennenzulernen. Interessierte erhalten einen Einblick in die vielfältigen Aufgabengebiete dieser großen Bundesbehörde sowie in die verschiedenen Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten.

Wer die Zollschule näher kennenlernen möchte, kann an einer Führung durch das historische Gebäude teilnehmen und sich unter anderem das restaurierte Audimax und ein modernes Unterkunftszimmer anschauen. In einem "gläsernen Klassenzimmer" kann an einer Unterrichtsstunde teilgenommen werden. In der Mensa werden Eis, Getränke und Snacks angeboten.

Neben Zollhundevorführungen und Vorführungen der Einsatztechniken und Einsatzmittel stellen die Beschäftigten des Zolls an Infoständen ihre Arbeit in den Arbeitsbereichen Steuererhebung, Kontrolleinheiten, Prüfungsdienst, Finanzkontrolle Schwarzarbeit, Straf- und Bußgeldstelle, Vollstreckung und Zollamt vor. Das Zollfahndungsamt Dresden wird seine Arbeit bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität vorstellen.

Der Tag der offenen Tür findet von 10 bis 16 Uhr in der Zollschule Erfurt in der Werner-Seelenbinder-Straße 14 in 99096 Erfurt statt. Die Zollschule ist barrierefrei über die Straßenbahn-Haltestelle Station-Ost zu erreichen. Parkmöglichkeiten stehen an der P+R Thüringenhalle zur Verfügung.

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