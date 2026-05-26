Hauptzollamt Erfurt

HZA-EF: Hundert Mal den richtigen Riecher

Zollhund Riki erhält Auszeichnung für erfolgreiche Einsätze

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Erfurt/Chemnitz (ots)

Für mehr als einhundert erfolgreiche Einsätze hat Zollhund Riki eine Auszeichnung erhalten. Dana Schleußinger, Leiterin des Hauptzollamtes Erfurt, überreichte Riki und seinem Hundeführer Frank H. in der vergangenen Woche eine Medaille für vorbildliche Leistungen.

Der acht Jahre alte Belgische Schäferhund verrichtet seit sechs Jahren seinen Dienst in der Kontrolleinheit Verkehrswege in Chemnitz. Der Rauschgiftspürhund ist speziell für die Suche nach Betäubungsmitteln an Personen ausgebildet und wird auch im allgemeinen Spürhundebereich eingesetzt. In den vergangenen Jahren verwies er auf verschiedene Betäubungsmittel, mehrere Drogenutensilien, Konsumenten und Anhaftungen.

Der Zoll kontrolliert regelmäßig auf den Verkehrswegen und an Flughäfen, ob Rauschgift geschmuggelt wird. Dabei sind die Zollhunde aufgrund ihrer enormen Spürleistung ein unverzichtbarer Bestandteil bei der täglichen Arbeit des Zolls. Oftmals sind sie der entscheidende Faktor beim Aufdecken des grenzüberschreitenden Drogenschmuggels.

Wer Riki und weitere Zollhunde in Aktion sehen möchte, kann den Zoll am 27. Juni 2026 in Erfurt besuchen.

Zusatzinformation:

Am 27. Juni 2026 lädt der Zoll zu einem Tag der offenen Tür in die Zollschule Erfurt ein. Interessierte erhalten einen spannenden Einblick in die Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten sowie in die vielfältige Arbeit des Zolls.

Ein buntes Programm wird angeboten:

- Vorstellung der Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten - 75 Jahre Zoll in der Bundesrepublik Deutschland - Führungen durch die Zollschule - Infostände rund um den Zoll - Zollhunde im Einsatz - Einsatzfahrzeuge - Vorführung der Einsatztechniken

Der Tag der offenen Tür findet von 10 bis 16 Uhr in der Zollschule Erfurt in der Werner-Seelenbinder-Straße 14 in 99096 Erfurt statt. Die Zollschule ist barrierefrei über die Straßenbahn-Haltestelle Station-Ost zu erreichen. Parkmöglichkeiten stehen an der P+R Thüringenhalle zur Verfügung.

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