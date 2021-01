Hauptzollamt Erfurt

HZA-EF: Zoll stellt 240 kg unversteuerten Kaffee im Transporter fest

Erfurt (ots)

Bei einer Zollkontrolle am Mittwoch auf einem Autohof im Landkreis Mansfeld-Südharz stellten Beamte des Hauptzollamts Erfurt in einem in der Tschechischen Republik zugelassenen Transporter insgesamt 240 kg unversteuerten Kaffee fest. Der 56-jährige Fahrer war mit dem Kaffee laut eigenen Angaben auf der A38 in Richtung Niederlande unterwegs. Die für einen solchen Transport notwendige Durchfuhranmeldung konnte er den Zöllnern nicht vorlegen. Nachdem er die Kaffeesteuer in Höhe von rund 500 Euro entrichtet hatte, konnte er seine Reise mit der Ware fortsetzen. Wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung leiteten die Beamten ein Steuerstrafverfahren ein. "Auf Grund unterschiedlicher Verbrauchsteuersätze innerhalb der EU ist der Transport von verbrauchsteuerpflichtigen Waren wie z.B. Alkohol, Kaffee und Tabakwaren zu gewerbsmäßigen Zwecken durch die Bundesrepublik Deutschland vorher beim Zoll anzuzeigen. Dadurch kann gewährleistet werden, dass die Waren nicht unversteuert in den hiesigen Wirtschaftskreislauf einfließen", teilte ein Sprecher des Hauptzollamts Erfurt mit.

