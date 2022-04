Frankfurt am Main (ots) - Die Nominierungen für den 58. Grimme-Preis stehen fest und fünf Produktionen von oder mit der Beteiligung der Degeto Film gehen ins Rennen um die begehrte Auszeichnung. In der Kategorie "Fiktion" können sich die Dramedy-Serie "All You Need" (ARD Degeto/UFA Fiction) und der Thriller "Die Heimsuchung" (ARD Degeto/Moovie) Hoffnungen auf den ...

mehr